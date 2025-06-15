«Искандер» ударил по командному пункту морпехов ВСУ в ДНР

Российские войска ракетным ударом поразили командный пункт бригады морской пехоты ВСУ в ДНР. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, командный пункт 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Святогоровка был атакован расчетом оперативно-тактического комплекса «Искандер». Минобороны опубликовало кадры нанесения ракетного удара по морпехам, снятые с беспилотника.

Военкоры ранее сообщили, что российские военные в ночь на 15 июня нанесли комбинированный удар по целям на Украине, применив ракеты «Кинжал» и «Калибр», а также беспилотники «Герань». Отмечалось, что рой «Гераней» атаковал нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге Полтавской области. После удара дронов на НПЗ возник сильный пожар. Как пишет тг-канал «Военный обозреватель», нефтеперерабатывающий завод практически уничтожен.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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