российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 15 июня 2025, 09:18 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

«Искандер» ударил по командному пункту морпехов ВСУ в ДНР

Фото Минобороны РФ

Российские войска ракетным ударом поразили командный пункт бригады морской пехоты ВСУ в ДНР. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, командный пункт 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Святогоровка был атакован расчетом оперативно-тактического комплекса «Искандер». Минобороны опубликовало кадры нанесения ракетного удара по морпехам, снятые с беспилотника.

Военкоры ранее сообщили, что российские военные в ночь на 15 июня нанесли комбинированный удар по целям на Украине, применив ракеты «Кинжал» и «Калибр», а также беспилотники «Герань». Отмечалось, что рой «Гераней» атаковал нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге Полтавской области. После удара дронов на НПЗ возник сильный пожар. Как пишет тг-канал «Военный обозреватель», нефтеперерабатывающий завод практически уничтожен.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Метки / Украина

Путин в беседе с Трампом подтвердил готовность России продолжить переговоры с Украиной / «Для Киева это плохо»: Зеленский распереживался из-за обострения на Ближнем Востоке / Российские войска освободили еще один населенный пункт в ДНР / За ночь над Россией были сбиты 66 украинских беспилотников / Европа отдала еще один миллиард евро Киеву за счет доходов от российских активов / ВСУ нанесли удар по Макеевке в ДНР американским снарядом: погибли два мирных жителя / Итоги недели СВО: армия России взяла под контроль 6 населенных пунктов в ДНР и Сумской области / ВС РФ нанесли семь групповых ударов по военным целям на Украине

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Донбасс, Конфликт на Украине, Украина,