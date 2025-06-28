Бойцы ВС РФ проникли в Купянск – в городе начались бои

Российские военнослужащие ведут разведку боем в Купянске Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в комментарии ТАСС.

По его словам, в Купянске действует ряд малых групп ВС России, которые выявляют огневые точки противника.

«Идет так называемая разведка боем… Наши военнослужащие совершили ряд рейдов в глубину обороны противника именно в самом Купянске», – рассказал Марочко.

Российские военные таким образом ведут подготовку «для полноценного полномасштабного захода в город», уточнил он.

Ранее Марочко сообщал, что российской армии осталось менее 1 километра до пригорода Купянска. Также он отмечал, что ВСУ вынуждены отступать в районе из-за продвижения российских военных на участке фронта юго-восточнее города.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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