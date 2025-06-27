Украинские войска вынуждены отступать в районе города Купянска Харьковской области из-за продвижения российских военных на участке фронта юго-восточнее города. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, благодаря активным действиям ВС России за несколько суток улучшили тактическое положение юго-восточнее Купянска.

«На участке Степовая Новоселовка – Табаевка увеличено межпозиционное пространство за счет регулярного огневого воздействия на позиции украинских боевиков, что вынудило противника оттянуть часть своих сил и средств», – написал Марочко в своем телеграм-канале.

Кроме того, по его данным, в районе Глушковки Харьковской области российские силы уничтожили укрепрайон ВСУ, что позволило им продвинуться по направлению к населенному пункту.

Марочко также сообщил, что к северо-западу от Колесниковки российские подразделения зачистили лес на площади порядка 2 гектара. В результате уничтожены три замаскированные позиции и два наблюдательных поста ВСУ.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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