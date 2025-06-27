российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 27 июня 2025, 10:29 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

ВСУ отступили из-под Купянска под напором российских войск

Украинские войска вынуждены отступать в районе города Купянска Харьковской области из-за продвижения российских военных на участке фронта юго-восточнее города. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, благодаря активным действиям ВС России за несколько суток улучшили тактическое положение юго-восточнее Купянска.

«На участке Степовая Новоселовка – Табаевка увеличено межпозиционное пространство за счет регулярного огневого воздействия на позиции украинских боевиков, что вынудило противника оттянуть часть своих сил и средств», – написал Марочко в своем телеграм-канале.

Кроме того, по его данным, в районе Глушковки Харьковской области российские силы уничтожили укрепрайон ВСУ, что позволило им продвинуться по направлению к населенному пункту.

Марочко также сообщил, что к северо-западу от Колесниковки российские подразделения зачистили лес на площади порядка 2 гектара. В результате уничтожены три замаскированные позиции и два наблюдательных поста ВСУ.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Метки / Украина

Над Брянской областью за 40 минут сбили четыре украинских беспилотника / Киевский режим устроил крупную провокацию в российских районах Херсонской области / В Курской области ранен китайский журналист / Стамбул останется площадкой для прямых переговоров с Киевом – МИД России / Западная поддержка террористического режима Киева представляет глобальную угрозу – Совбез РФ / Россия и Украина провели обмен пленными / Кремль ответил на слова Уиткоффа и высказался о третьем раунде переговоров с Украиной / Эрдоган заявил о диалоге с Москвой и Киевом для проведения новых переговоров

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Харьков, Конфликт на Украине, Украина,