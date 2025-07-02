США приостановили поставки Киеву перехватчиков Patriot и ракет Hellfire

США приостановили поставки Киеву некоторых видов вооружений и боеприпасов. Более того, часть оружия уже находится в Европе, партию задержали перед отправкой на Украину.

Как сообщает NBC со ссылкой на источники, Пентагон отложил поставки десятков ракет-перехватчиков Patriot, тысяч осколочно-фугасных артиллерийских снарядов калибра 155 мм для гаубиц и более ста ракет Hellfire. Кроме того, задерживается передача более 250 высокоточных ракет GMLRS, десятков ракет класса «земля-воздух» Stinger, ракет класса «воздух-воздух» AIM и гранатометов.

Решение о приостановке поставок принял глава политического отдела Министерства обороны США Элбридж Колби, причиной стала нехватка собственных запасов, которую выявили после проверки. «Это решение было принято, чтобы поставить интересы Америки на первое место после пересмотра Минобороны военной поддержки и помощи нашей страны другим странам по всему миру», – заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

Приостановка коснулась помощи, которую обещал предоставить предыдущий президент США Джо Байден. При этом часть вооружений уже находится в Европе, но перед передачей Украине партию задержали. Задержка может продлиться «до завершения оценки Пентагона».

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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