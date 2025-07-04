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Пятница, 4 июля 2025, 16:15 мск

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В Крыму заявили о неформальных каналах поставок оружия Киеву

Поток западного вооружения на Украину не прекращается, несмотря на заявления США о приостановке поставок некоторых видов боеприпасов. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Ранее сообщалось, что США практически полностью остановили поставки оружия Киеву. С момента вступления в должность нынешнего президента Дональда Трампа Вашингтон не взял на себя новых обязательств по военной помощи Украине. Все поставки были согласованы еще при Джо Байдене.

После проведения проверок Пентагон пришел к выводу, что запасы оружия на американских складах истощаются. В Белом доме заявили, что намерены ставить интересы Америки на первое место, поэтому были заморожены даже те партии, которые уже находились в Европе.

«Подобные неоднозначные и порой противоречивые заявления со стороны США о поставках оружия Украине – часть политической игры и информационной войны, потому как в реальности оружие поступает не только по линии оборонных ведомств, но по неформальным засекреченным каналам», – цитирует Константинова РИА «Новости».

По его словам, нужно также учитывать уже сформированный запас западного оружия, который имеется у ВСУ, и то, что еще поставят в рамках ранее достигнутых договоренностей.

«Поэтому нам не стоит расслабляться и испытывать оптимизм на счет звучащих с Запада различных миротворческих заявлений, так как там по-прежнему верны своей цели максимально ослабить Россию», – заключил Константинов.

Симферополь, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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