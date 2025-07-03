Украина осталась без американского оружия

США полностью прекратили поставки оружия Киеву. Об этом говорят украинские чиновники. По их мнению, американский президент Дональд Трамп таким образом пытается повлиять на власти Украины пойти на уступки.

«Фактически все поставки американского оружия, включая снаряды и запчасти, были прекращены, но чиновники США это отрицают», – говорится в статье, опубликованной в журнале Economist.

С момента вступления в должность нынешнего президента США Дональда Трампа Вашингтон не взял на себя новых обязательств по военной помощи Украине. Все поставки были согласованы еще при Джо Байдене.

По мнению украинских официальных лиц, приостановка поставок все же связана с усилиями администрации Трампа по выдавливанию политических уступок со стороны Киева.

«Украина стоит перед лицом мрачной расплаты: чем меньше оружия она получит, тем больше людей и территорий она потеряет», – пишет издание.

Накануне стало известно, что США прекратили поставки Киеву некоторых видов вооружений и боеприпасов. Более того, часть оружия уже находится в Европе, партию задержали перед отправкой на Украину. В Пентагоне заявили, что решение было принято, чтобы поставить интересы Америки на первое место.

Киев, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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