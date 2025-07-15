Российская армия продолжила наступление и продвинулась в глубину обороны противника в зоне спецоперации. За сутки ВС РФ взяли под контроль два населенных пункта в ДНР. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Подразделения «Южной» группировки войск продолжили наступательные действия, улучшили тактическое положение и освободили населенный пункт Петровка Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении.

Кроме того, в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Воскресенка в ДНР.

За последние сутки потери киевского режима составили свыше 1190 боевиков и наемников, танк, семь броневиков, 49 автомобилей, 20 артиллерийских орудий, 10 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, уничтожены восемь складов боеприпасов.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 142 районах, – отметили в МО. – Уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса «IRIS-T» производства ФРГ и радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18».

Средствами ПВО перехвачены семь управляемых авиабомб, реактивный снаряд HIMARS и 103 беспилотника самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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