Российские силы продолжают наступление в зоне специальной военной операции. За сутки ВС РФ удалось взять под контроль еще три поселка. Об этом сообщили в Минобороны России.

Подразделения группировки войск «Север» зашли в Дегтярное в Харьковской области. Центральная группировка войск активными действиями освободила населенный пункт Попов Яр в ДНР. Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение и заняли село Каменское в Запорожской области.

За сутки в ходе боев киевский режим потерял свыше 1185 боевиков и наемников, два танка, 12 боевых бронированных машин, 47 автомобилей, 17 артиллерийских орудий, уничтожены две радиолокационные станции RADA, десять станций радиоэлектронной борьбы и 12 складов боеприпасов и материальных средств.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение цехам предприятия, производящего ударные FPV-дроны, местам хранения и управления беспилотными летательными аппаратами, укрытиям комплексов противовоздушной обороны, объектам полевого аэродрома, а также пунктам временной дислокации украинских формирований в 133-х районах», – добавили в МО.

Средствами ПВО перехвачены две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 308 БПЛА самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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