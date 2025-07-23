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Среда, 23 июля 2025, 12:48 мск

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Российская армия освободила поселок Варачино в Сумской области

Фото Минобороны РФ

ВС РФ продолжили продвижение в глубину обороны противника в зоне спецоперации и взяли под контроль поселок Варачино в Сумской области. Об этом сообщает Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий освободили населенный пункт Варачино Сумской области», – говорится в сообщении военного ведомства.

На этом направлении нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Ястребиное, Храповщина, Рыжевка, Хотень и Юнаковка.

Кроме того, на Харьковском направлении Северная группировка войск ударила по подразделениям механизированной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Великий Бурлук и Гарбузы в Харьковской области.

На остальных направлениях в зоне СВО российские бойцы продолжили наступление и улучшили положение по переднему краю в ДНР, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, цеху сборки беспилотных летательных аппаратов, пунктам управления беспилотными летательными аппаратами дальнего действия, складам горючего и ракетно-артиллерийского вооружения, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 149 районах», – добавили в МО.

Средства ПВО перехватили шесть управляемых авиабомб, реактивный снаряд HIMARS, управляемую ракету «Нептун», а также 256 беспилотника самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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