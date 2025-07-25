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Пятница, 25 июля 2025, 11:19 мск

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Армия России выбила ВСУ еще из двух поселков в ДНР и Днепропетровской области

Фото Минобороны РФ

Российские военные вытеснили ВСУ из поселка Зеленый Гай на западе Донецкой народной республики. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Группировка войск «Восток» выбила противника из Зеленого Гая северо-западнее Комара», – цитирует Кимаковского ТАСС.

Советник главы ДНР уточнил, что на Южнодонецком направлении силы ВСУ контролируют лишь три населенных пункта.

Кимаковский также сообщил, что штурмовики ВС РФ выбили ВСУ из села Малиевка Днепропетровской области.

Вчера вечером Минобороны РФ заявило об освобождении населенных пунктов Новоэкономическое и Зверево на Красноармейском направлении в ДНР.

Позднее в ведомстве сообщили, что взятие под контроль поселка Новоэкономическое имеет важное стратегическое значение для развития наступления на Красноармейском направлении.

«Поселок расположен вблизи ключевых транспортных артерий, контроль над которыми позволит перерезать пути снабжения гарнизону ВСУ», – отметили в Минобороны. Там указали, что успешное проведение операции создало благоприятные условия для дальнейшего продвижения российских войск вглубь обороны ВСУ на Красноармейском направлении.

Донецк, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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