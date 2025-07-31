ВС РФ ночью нанесли групповой удар по военным объектам Украины

Российские войска в ночь на четверг, 31 июля, нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и другим военным объектам Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Армия РФ применила высокоточного оружие большой дальности и ударные беспилотники.

В результате удара были поражены военные заводы, инфраструктура военного аэродрома, склад боеприпасов, ракетного вооружения и комплектующих для производства БПЛА.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», – подчеркнули в ведомстве.

Прошедшей ночью на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Как сообщали военкоры, основной удар пришелся по целям в Киеве. Прилеты зафиксированы в том числе в районе киевского аэропорта Жуляны, где, как отмечалось, расположен позиционный район ЗРК Patriot. Также взрывы гремели в Павлограде Днепропетровской области, Черниговской, Ровенской Житомирской, Черкасской областях.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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