Минобороны Германии объявило о поставке на Украину двух систем «Патриот»

Министерство обороны Германии объявило о поставке двух пусковых установок Patriot украинским вооружённым силам «в ближайшие дни». Затем Германия поставит дополнительные компоненты для них, и произойдет это «в течение следующих двух-трёх месяцев».

В ответ Германия получит новые системы Patriot от США, они будут нового поколения, говорится в пресс-релизе министерства обороны.

Согласно отчету, три батареи из Германии уже ушли на Украину. «Германия берет на себя инициативу по оперативному реагированию на текущие крайне неотложные потребности Украины и совмещает эту поставку с призывом к нашим партнерам оперативно предоставить другие системы», – говорится в релизе ооронного ведоства ФРГ.

Берлин, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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