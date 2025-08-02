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Суббота, 2 августа 2025, 12:42 мск

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Бойцы ВС РФ освободили Александро-Калиново в ДНР

Фото Минобороны РФ

Российские войска продолжают наступление в зоне специальной военной операции. За минувшие сутки удалось взять под контроль еще один поселок. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Подразделения «Южной» группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Александро-Калиново Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, на этом направлении нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Серебрянка, Плещеевка, Александро-Шультино, Константиновка, Звановка и Иванполье.

ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, три боевые бронированные машины, включая американский бронетранспортер М113, пикап, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение местам хранения беспилотных летательных аппаратов, пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 132-х районах», – добавили в МО.

Средствами противовоздушной обороны перехвачены управляемая авиационная бомба и 338 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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