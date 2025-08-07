Армия России разбомбила важный для ВСУ ж/д узел в Днепропетровской области

Российские войска поразили железнодорожный узел в Днепропетровской области, который обеспечивал переброску вооружения и техники ВСУ в Донбасс. Об этом сообщает Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции. Также были атакованы пункты управления, места хранения беспилотников и дислокации ВСУ и иностранных наемников в 133 районах.

Вместе с тем российские силы ПВО за сутки сбили 8 крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, управляемую авиабомбу, реактивный снаряд системы HIMARS и 240 беспилотников самолетного типа. Помимо того, в северо-восточной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер противника.

Армия России продвигается вперед на пяти направлениях спецоперации. Так, войска группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ в Днепропетровской области и ДНР, группировки «Север», «Запад», «Южная» и «Центр» улучшили положение и заняли более выгодные позиции.

Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск составили около 1335 боевиков за сутки, отметили в ведомстве. Кроме того, разбиты 13 боевых бронемашин, порядка 50 автомобилей, 12 орудий артиллерии и 12 складов боеприпасов.

Ранее телеграм-канал «Военная хроника» сообщал, что ночью ВС России нанесли удар по узловой железнодорожной станции Нижнеднепровск-Узел в Днепропетровске (украинское название Днепр). «Сюда стекаются эшелоны с запада, здесь они сортируются и отправляются на Павлоград, Синельниково и дальше на Покровск, Краматорск, Славянск», – говорится в публикации. Отмечается, что этот ж/д узел является важным центром логистики ВСУ.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube