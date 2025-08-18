Трамп на брифинге оценил сегодняшние шансы договориться – они есть

В Белом Доме идет брифинг Дональда Трампа и Владимира Зеленского. В ходе него президент США сообщил, что видит «разумный шанс» окончания российско-украинского конфликта, а также трехсторонней встречи Трамп-Путин-Зеленский. Отметим, что Зеленский выполнил требование организаторов встречи не приходить к Трампу в футболке. На нем был черный пиджак и рубашка – в этом виде он уже появлялся на публике – на похоронах Папы Римского Франциска. Также Зеленский принес с собой письмо – от своей жены Елены к Мелании Трамп и попросил передать его ей в руки. Напомним, что на саммите на Аляске тоже фигурировало письмо – его написала Мелания Владимиру Путину, а почтальоном выступал Трамп.

«Я думаю, что если сегодня все получится хорошо, у нас будет встреча на троих, и я думаю, что будет разумный шанс положить конец войне, когда мы это сделаем», – сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете, анонсируя переговоры с Украиной и Европой.

Позже, когда СМИ его спросили о требовании Путина устранить первопричины войны, Трамп, сидя рядом с Зеленским, сказал: «Война закончится, когда она закончится. Я не могу вам сказать, но война вот-вот закончится, и этот джентльмен хочет, чтобы она закончилась, и Владимир Путин хочет, чтобы она закончилась. Я думаю, что весь мир устал от этого, и мы должны с этим всем покончить», – добавил Трамп.

Зеленский снова повторил, что для Украины необходим справедливый и прочный мир.

«У нас будет прочный мир», – сказал Трамп.

Кроме того, Дональд Трамп заявил, что независимо от того, как сложится сегодняшние встречи с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, американская поддержка Украины останется.

В частности, один из журналистов спросил Трампа: «Это конец пути американской поддержки Украины. Сегодняшняя встреча – сделка или нет?"

На это президент США ответил: «Я никогда не смогу этого сказать. Это никогда не конец пути. Людей убивают, и мы хотим остановить это. Так что я бы не сказал, что это конец пути».

В контексте будущего урегулирования Дональд Трамп не исключил и отправки американских войск на Украину, чтобы помочь сохранить потенциальное мирное соглашение.

«Мы сообщим вам об этом, возможно, позже сегодня», – сказал Трамп.

По словам Трампа, Европа возьмет на себя инициативу в обеспечении мира, но США будут вовлечены.

«Они являются первой линией обороны, потому что они там, Европа. Но мы собираемся им помочь. Кроме того, мы будем вовлечены», – сказал он.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube