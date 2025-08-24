В Россию в рамках обмена пленными вернулись 146 военнослужащих. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«24 августа с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 146 российских военнослужащих, – говорится в сообщении. – Взамен переданы 146 военнопленных ВСУ».

Кроме того, возвращены восемь жителей Курской области, незаконно удерживавшиеся киевским режимом.

«В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь», – добавили в МО. В дальнейшем они вернутся в Россию и будут направлены на лечение и реабилитацию.

В оборонном ведомстве добавили, что в возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

