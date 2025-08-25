Еще одно село в Днепропетровской области перешло под контроль ВС РФ

Российские войска установили контроль над населенным пунктом Запорожское в Днепропетровской области. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции. Как уточнили в ведомстве, село освобождено от ВСУ в результате решительных действий подразделений группировки войск «Восток»

За прошедшие сутки группировка нанесла поражение живой силе и технике трех бригад ВСУ в районах Успеновки, Зеленого Гая Запорожской области и Камышевахи в ДНР. Противник потерял свыше 240 боевиков, танк, четыре боевые бронемашины, девять автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Также уничтожен склад материальных средств.

Тем временем подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и ударили по украинским войскам около Красноармейска, Красного Лимана, Родинского, Белицкого, Димитрова и Муравки в ДНР.

«Южная» группировка войск заняла выгодные рубежи и позиции и поразила силы ВСУ в районах Северска, Федоровки, Марково, Константиновки и Дроновки в ДНР.

Бойцы группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, атаковав врага около Купянска, Благодатовки, Ольговки, Боровской Андреевки Харьковской области и Дробышево в ДНР.

Группировка «Север» бьет ВСУ в районах населенных пунктов Иволжанское, Павловка, Кондратовка, Юнаковка, Ястребиное Сумской области и города Сумы. На Харьковском направлении нанесено поражение противнику около Волчанска, Ветеринарного и Удов Харьковской области.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по противнику в районах населенных пунктов Новоандреевка, Степногорск Запорожской области, Шляховое, Токаревка и Никольское Херсонской области.

Вместе с тем оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили места сборки, хранения и запуска БПЛА, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139 районах.

Российскими силами ПВО в зоне спецоперации сбиты четыре управляемые авиабомбы, два реактивных снаряда системы HIMARS производства США и 151 беспилотник самолетного типа.

