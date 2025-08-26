Будут последствия – Орбан ответил на открытые угрозы Зеленского Венгрии

Открытые угрозы в адрес Венгрии со стороны Владимира Зеленского не останутся без последствий. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

«Зеленский открыто угрожал Венгрии. Он признал, что они наносят удары по трубопроводу «Дружба», потому что мы не поддерживаем их вступление в Евросоюз. Это еще раз доказывает, что венгры приняли правильное решение», – написал Орбан в социальных сетях.

Премьер отметил, что «с помощью шантажа, взрывов и угроз» Украина не сможет обеспечить себе присоединение к ЕС. Орбан также предупредил, что «слова Зеленского не останутся без последствий» (цитаты по ТАСС).

На прошлой неделе ВСУ нанесли несколько ударов беспилотниками и ракетами по инфраструктуре нефтепровода «Дружба» на российской территории. Поставки нефти в Венгрию и Словакию приостановлены на время ремонта магистрали. Будапешт поддерживает по этому вопросу контакты с Москвой. 24 августа Зеленскому на пресс-конференции в Киеве был задан вопрос, усилили ли удары по нефтепроводу «Дружба» шансы на снятие вето со стороны Венгрии относительно вступления Украины в ЕС. «Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование этой «Дружбы» зависит от Венгрии», – ответил Зеленский.

Его высказывания были расценены в Будапеште как прямая угроза и «посягательство на суверенитет» соседней страны. «Мы призываем Владимира Зеленского прекратить угрозы в адрес Венгрии и не подвергать угрозам нашу энергетическую безопасность», – заявил глава МИД Петер Сийярто.

25 августа глава канцелярии венгерского премьера Гергей Гуйяш напомнил на брифинге для журналистов, что Венгрия является «поставщиком электроэнергии номер один на Украину». «Без нас энергетическая безопасность Украины не была бы обеспечена», – сказал он. Ранее Венгрия уже предупреждала своих восточных соседей, что может прекратить поставки им электроэнергии, если они не откажутся от своих враждебных действий.

Будапешт, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube