Странам НАТО нужно ускорить закупку американского оружия для Украины – Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте ждет от стран альянса активизации усилий по закупке американского оружия для Украины. Соответствующее заявление прозвучало на пресс-конференции в Брюсселе.

«Американская помощь на 2 млрд евро, оплаченная европейскими странами, уже передана Украине. И я призываю остальные страны блока принять активное участие в этих усилиях», – сказал Рютте, чьи слова приводит ТАСС.

Накануне генсек НАТО сообщил о закупке странами Североатлантического альянса у США оружия для киевского режима на сумму 2 млрд долларов. Речь идет о поставках летательных и оборонительных вооружений, уточнил он.

Напомним, в июле президент США Дональд Трамп принял решение продолжить передачу оружия и военной технике Украине, если Европа будет оплачивать такие поставки.

Брюссель, Наталья Петрова

