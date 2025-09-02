Страны НАТО закупили у США оружие для Украины на 2 млрд долларов

Страны Североатлантического альянса закупили у США оружия для Украины на сумму 2 млрд долларов. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

По его словам, речь идет о поставках летательных и оборонительных вооружений для Киева. Рютте назвал это оружие «жизненно важным».

«Это боеприпасы, а также современные системы ПВО и многое другое», – сказал генсек НАТО в ходе пресс-конференции с премьером Люксембурга Люком Фриденом.

Рютте добавил, что военная поддержка Украины со стороны альянса «становится только сильнее», а также поблагодарил власти Люксембурга за решение присоединиться к программе.

Люксембург, Зоя Осколкова

