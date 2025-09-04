Украденные Лондоном доходы от замороженных активов России можно вернуть «украинской землей». Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев

Великобритания направила Украине 1,3 млрд долларов, полученных в качестве прибыли от использования замороженных активов России. Таким образом, британские власти совершили правонарушение, а у РФ возникло, как говорят юристы, право требования к ней и нынешней бандеровской Украине.

«Но с учетом того, что в судебном порядке эти деньги по понятным причинам не взыскать, у нашей страны есть только один способ возврата ценностей. Вернуть захваченное в натуральной форме. То есть «украинской землёй» и иным недвижимым и движимым имуществом, расположенным на ней. (Я, понятно, не про земли новых регионов России, они и так наши)», – написал зампред Совбеза в своем телеграм-канале.

Медведев подчеркнул, что всякий незаконный захват арестованных российских средств или доходов с них должен конвертироваться в дополнительные территории и иное имущество. «Ну или изъятием ценностей Британской Короны. Их еще достаточно в разных местах, включая и находящиеся в России», – заключил зампред Совбеза.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

