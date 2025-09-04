российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 4 сентября 2025, 12:11 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Медведев предложил вернуть украденные Лондоном активы РФ украинской землей

Украденные Лондоном доходы от замороженных активов России можно вернуть «украинской землей». Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев

Великобритания направила Украине 1,3 млрд долларов, полученных в качестве прибыли от использования замороженных активов России. Таким образом, британские власти совершили правонарушение, а у РФ возникло, как говорят юристы, право требования к ней и нынешней бандеровской Украине.

«Но с учетом того, что в судебном порядке эти деньги по понятным причинам не взыскать, у нашей страны есть только один способ возврата ценностей. Вернуть захваченное в натуральной форме. То есть «украинской землёй» и иным недвижимым и движимым имуществом, расположенным на ней. (Я, понятно, не про земли новых регионов России, они и так наши)», – написал зампред Совбеза в своем телеграм-канале.

Медведев подчеркнул, что всякий незаконный захват арестованных российских средств или доходов с них должен конвертироваться в дополнительные территории и иное имущество. «Ну или изъятием ценностей Британской Короны. Их еще достаточно в разных местах, включая и находящиеся в России», – заключил зампред Совбеза.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

В рубриках

Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Политика, Россия,