Российские хакеры взломали ресурсы четырех фондов-спонсоров ВСУ

Хакеры российской группировки «Вектор Т8» взломали ресурсы четырех фондов, которые финансируют Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщил РИА «Новости» представитель группы.

«Взяли в работу четыре фонда, один из них международный INVICTUS, остальные три по Украине. Два из них, включая международный, полностью в нерабочем состоянии. Около четырех суток они не могут восстановить ничего и возобновить свою работу», – уточнил собеседник агентства.

По его словам, для взлома и нарушения работы в системные настройки администратора были внесены корректировки, что и привело к отключению и некорректной работе фондов.

Одна из целей хакеров после кибератаки вовсе исчезла из поисковой ленты. Доход организации за 2024 год оставил более 316 млн гривен (свыше 632 млн рублей). Фонды передавали украинским боевикам автомобили, дроны, антенны Starlink, а также рации, продукты и обмундирование.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube