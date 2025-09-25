ВС РФ улучшили позиции и завершают взятие под контроль Кировска в ДНР

Российская армия за сутки продвинулась вперед практически на всех направлениях в зоне спецоперации. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и завершают освобождение города Кировск в ДНР – штурмовики в настоящее время ведут зачистку населенного пункта, сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе СВО.

Бойцы «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и уничтожили две штурмовые группы ВСУ при попытке вырваться из окружения в районе южнее Клебан-Быкского водохранилища в ДНР. За сутки в данном районе освобождено 5,1 кв. км территории.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные позиции и поразили живую силу и технику 10 бригад ВСУ и украинской нацгвардии у Димитрова, Красноармейска, КрасногоЛимана, Новопавловки, Родинского и Торского в ДНР.

Группировка «Восток» продолжила продвижение вглубь обороны противника, ударив по ВСУ около Маломихайловки, Орлов Днепропетровской области, Новогригоровки и Полтавки Запорожской области.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах», – добавили в Минобороны.

Кроме того, российские военные уничтожили на полевом аэродроме два самолета Як-52 и 10 беспилотных летательных аппаратов А-22 воздушных сил Украины.

Также сообщается о нанесении удара по позиции зенитного ракетного комплекса Patriot производства США. В результате противник потерял пусковую установку, кабину боевого управления и радиолокационную станцию AN/МPQ-65.

Вместе с тем силами и средствами Черноморского флота уничтожены три катера ВСУ и 15 безэкипажных катеров.

Средствами ПВО сбиты три управляемые авиабомбы и 178 вражеских беспилотников самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

