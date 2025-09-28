Российская армия продвигается на ключевых направлениях в зоне спецоперации. Бойцы группировки войск «Запад» за сутки улучшили тактическое положение и в настоящее время проводят зачистку пригородной территории города Кировска в ДНР, сообщило Минобороны РФ.

Также в ДНР подразделения группировки нанесли поражение ВСУ около Волчьего Яра, Новоселовки, Ямполя и Красного Лимана, а в Харьковской области – в районах населенных пунктов Песчаное, Московка, Новосергеевка, Петровка.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и продолжили уничтожение противника, блокированного южнее Клебан-Быкского водохранилища в ДНР. Кроме того, нанесены удары по вражеским силам вблизи Иванополья, Берестока, Северска, Славянска, Алексеево-Дружковки, Клебан-Быка и Константиновки в ДНР.

Группировка «Центр» за сутки заняла более выгодные рубежи и ударила по ВСУ около Красноармейска, Димитрова, Торского, Приюта, Гришино, Белицкого, Родинского, Золотого Колодезя в ДНР. Также под удар попали силы противника вблизи Филии и Новопавловки Днепропетровской области.

Бойцы группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину украинской обороны и нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Червоное, Новогригоровка, Полтавка Запорожской области, Степовое и Вербовое Днепропетровской области.

Подразделения группировки «Север» нанесли поражение ВСУ вблизи Писаревки, Варачино, Кондратовки, Иволжанского, Степного и Алексеевки Сумской области. На Харьковской направлении бойцы группировки продолжают громить противника у Вильчи, Бологовки, Синельниково и Волчанска Харьковской области.

В то же время группировка «Днепр» поразила живую силу и технику ВСУ и теробороны около Белогорья, Степового Запорожской области, Николаевки, Антоновки и Львово Херсонской области.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube