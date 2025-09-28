ВС РФ нанесли массированный удар по украинскому ВПК и военным аэродромам

Российские войска в ночь на воскресенье, 28 сентября, нанесли массированный удар по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, используемым в интересах ВСУ, а также инфраструктуре военных аэродромов. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

По данным ведомства, для атаки использовались высокоточное оружие большой дальности воздушного, морского базирования и ударные беспилотники.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», – заявили в Минобороны.

В течение прошедших суток ВС России вновь нанесли удары по тяговым подстанциям на Украине, используемым для обеспечения железнодорожных перевозок вооружения и военной техники в Донбасс, добавили в ведомстве. Кроме того, были поражены места сборки, хранения безэкипажных катеров и беспилотников ВСУ, районы их запуска, а также пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 147 районах.

Вместе с тем российскими средствами ПВО в зоне спецоперации сбиты шесть управляемых авиабомб, шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и Vampire чешского производства, а также 230 беспилотников самолетного типа.

