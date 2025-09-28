российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 28 сентября 2025, 14:53 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

ВС РФ нанесли массированный удар по украинскому ВПК и военным аэродромам

Фото Минобороны РФ

Российские войска в ночь на воскресенье, 28 сентября, нанесли массированный удар по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, используемым в интересах ВСУ, а также инфраструктуре военных аэродромов. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

По данным ведомства, для атаки использовались высокоточное оружие большой дальности воздушного, морского базирования и ударные беспилотники.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», – заявили в Минобороны.

В течение прошедших суток ВС России вновь нанесли удары по тяговым подстанциям на Украине, используемым для обеспечения железнодорожных перевозок вооружения и военной техники в Донбасс, добавили в ведомстве. Кроме того, были поражены места сборки, хранения безэкипажных катеров и беспилотников ВСУ, районы их запуска, а также пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 147 районах.

Вместе с тем российскими средствами ПВО в зоне спецоперации сбиты шесть управляемых авиабомб, шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и Vampire чешского производства, а также 230 беспилотников самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Ссылки по теме

Российская армия теснит ВСУ в ДНР и Днепропетровской области

Метки / Украина

ВС РФ уничтожили тяговые подстанции для перевозок вооружения для ВСУ / Армия России освободила три населенных пункта в зоне спецоперации / Захарова предупредила о риске Третьей мировой войны в случае реализации провокации Зеленского / Житель Белгородской области погиб при детонации боеприпаса / «А если Кремль ударит по Банковой…» Лукашенко призвал Зеленского успокоиться / Кремль отверг обвинения в нарушении воздушного пространства Эстонии и назвал планы Запада «безрассудными» / Над тремя регионами России сбили шесть украинских дронов / Зеленский обвинил Венгрию в нарушении воздушного пространства Украины

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Украина,