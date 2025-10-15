Поддержка Украины не уменьшилась и соответствует уровню прошлого года.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на встрече министров обороны, что противоречит данным, ранее изложенным в иностранных СМИ. Они заявляли о существенном отставании от графика оплат и поставок для Укрианы оружия как со стороны ЕС, так и со стороны США.

«Сегодня у меня есть все основания полагать, что многие другие страны присоединятся к инициативе PURL, запущенной этим летом», – сказал он. «Это критически важные средства, включая системы ПВО, особенно перехватчики. Важно, чтобы Украина гарантировала гражданскому населению и стратегической инфраструктуре максимально возможную защиту от продолжающихся российских атак», – пояснил необходимость трат на Украину Рютте.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube