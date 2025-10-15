российское информационное агентство 18+

Среда, 15 октября 2025, 13:47 мск

Министр войны США призвал НАТО закупать больше оружия для Украины

США рассчитывают, что большее число стран – членов НАТО присоединятся к программе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), в рамках которой союзники по альянсу закупают оружие для Украины у Вашингтона. Об этом заявил министр войны США Пит Хегсет перед встречей глав военных ведомств Североатлантического блока в Брюсселе.

«На сегодняшний день мы ожидаем, что больше стран будут делать пожертвования, приобретут еще больше (вооружений у США), чтобы помочь Украине, чтобы привести этот конфликт к мирному урегулированию», – сказал глава Пентагона, чьи слова приводит ТАСС.

Хегсет добавил, что «мир достигается, когда ты силен, а не когда ты произносишь громкие слова или грозишь пальцем». И подчеркнул, что американские усилия сосредоточены на урегулировании украинского конфликта.

В сентябре глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что союзники выделили по программе PURL более $2 млрд. По его словам, в первые два пакета военной помощи Украине будут включены ракеты для системы ПВО Patriot и HIMARS.

До этого Зеленский попросил у стран Запада $65 млрд в год на финансовую поддержку Украины и вооружения. Из этой суммы $40 млрд необходимо для устранения бюджетного дефицита, а $25 млрд – на производство оружия, указывал он.

Вашингтон, Наталья Петрова

