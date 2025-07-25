Аппетиты растут: Зеленский потребовал у Запада выделять Украине $65 млрд в год

Глава киевского режима Владимир Зеленский попросил у стран Запада $65 млрд в год на финансовую поддержку Украины и оружие. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

По его словам, из этой суммы $40 млрд необходимо для устранения бюджетного дефицита, а 25 млрд – на производство вооружений.

«Ракеты, дроны, РЭБы, это направление – 25 миллиардов», – уточнил Зеленский, добавив, что уже «начал над этим работать». Он перечислил лидеров европейских стран и институтов, у которых попросил деньги.

Также Зеленский дал понять, что просит у Запада деньги на зарплаты военным ВСУ, поскольку они являются «оружием». Он указал, что раньше европейцы отказывались финансировать заработные платы для бойцов ВСУ и соглашались выделять деньги только на оружие.

Напомним, в июне Зеленский призвал страны Запада оказывать Украине финансовую помощь в размере $40 млрд ежегодно. Также он попросил о поставках средств ПВО и о финансировании производства дронов-перехватчиков, разработкой которых, по его словам, занимается Киев.

Киев, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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