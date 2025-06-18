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Среда, 18 июня 2025, 09:10 мск

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Зеленский попросил Запад давать Украине по $40 млрд ежегодно

Фото: газета «Фигаро»

Глава киевского режима Владимир Зеленский призвал страны Запада оказывать его стране финансовую помощь в размере $40 млрд ежегодно. Заявление прозвучало на специальном заседании лидеров стран G7 в Канаде.

«Важно обеспечить $40 млрд ежегодной бюджетной поддержки для Украины – для нашей устойчивости, для того чтобы наша страна могла держаться дальше. И это должно быть общее решение лидеров «Большой семерки», включая США», – сказал он.

Также Зеленский попросил о поставках средств ПВО и о финансировании производства дронов-перехватчиков, разработкой которых, по его словам, занимается Киев.

Ранее Зеленский заявил о планах обсудить с американским президентом Дональдом Трампом во время переговоров на саммите G7 покупку оружия у США. Однако их встреча сорвалась – Трамп досрочно покинул саммит.

Киев, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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