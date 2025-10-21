Госдума приняла закон о статусе ветерана боевых действий для добровольцев

Госдума приняла законопроект о присвоении статуса ветерана боевых действий добровольцам, заключившим контракт с Минобороны с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 года.

С 1 октября 2023 года россияне уже не могли подписывать соглашения об участии в добровольческих формированиях, вместо этого оборонное ведомство заключало контракты о прохождении службы в ВС РФ. То есть те, кто вступил в добровольческие организации и пошел воевать раньше, не подпадали под действие закона «О ветеранах».

Согласно документу, ежемесячная денежная выплата указанным лицам будет устанавливаться территориальными органами Соцфонда РФ со дня признания указанных лиц ветеранами. Порядок выдачи удостоверения ветерана определит кабмин.

Москва, Зоя Осколкова

