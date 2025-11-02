ВС РФ уничтожили еще одну группу спецназа ГУР при высадке у Красноармейска

Российские бойцы пресекли попытку высадки еще одной десантной группы Главного управления разведки Минобороны Украины под Красноармейском в Донецкой народной республике. Об этом сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

По его словам, российские военные сразу же атаковали эту группу, есть погибшие и раненые. Другие подробности Кимаковский не привел.

Накануне Минобороны России сообщило, в ДНР пресекли высадку с вертолета группы сил специальных операций ГУР. По данным ведомства, 11 спецназовцев десантировались в одном километре от северо-западной окраины населенного пункта Красноармейск, но все были уничтожены.

Москва, Наталья Петрова

