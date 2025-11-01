российское информационное агентство 18+

Суббота, 1 ноября 2025, 14:24 мск

В ДНР пресекли высадку с вертолета группы ГУР

В Донецкой Народной Республике украинский десант попытался высадиться с вертолета. Группа была уничтожена ВС РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что группа сил специальных операций ГУР десантировалась в одном километре от северо-западной окраины населенного пункта Красноармейск.

«Все 11 человек, высадившиеся с вертолета, уничтожены», – сообщили в оборонном ведомстве.

Тем временем, российские войска продолжают пресекать попытки окруженных формирований ВСУ вырваться из котла. Пресечено семь атак украинских боевиков. В МО отметили, что в районе Димитрова и Гришино в окружении находятся около 5,5 тысячи военных ВСУ.

Москва, Зоя Осколкова

