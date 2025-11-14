Армия России разрезала группировку ВСУ в Красноармейске и Димитрове

Бойцы ВС России окончательно разрезали украинскую группировку в Красноармейске и соседнем Димитрове в ДНР. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в комментарии ТАСС.

По его словам, сообщения между городами больше нет – силы ВСУ в этих населенных пунктах отрезаны друг от друга.

Кимаковский также сообщил, что в Дмитрове заблокирован гарнизон ВСУ численностью несколько тысяч человек. В окружение попали как элитные спецподразделения, так и бригады, созданные из недавно мобилизованных украинцев. «Деваться им некуда, выйти шансов нет. Только плен или гибель», – сказал Кимаковский ТАСС.

Советник главы ДНР ранее сообщал, что ВСУ потеряли в Красноармейске группировку в несколько тысяч военнослужащих. По его словам, лишь небольшой части украинских военных удалось отойти в соседний Димитров.

Минобороны России накануне информировало, что подразделения группировки войск «Центр» продолжают наступление в западной части, северо-западных и восточных кварталах Центрального района Красноармейска, а также на территории западной промзоны города. В Дмитрове российские силы наступают в микрорайоне Восточный, в южной части и в направлении микрорайона Западный.

