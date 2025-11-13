российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 13 ноября 2025, 13:18 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

ВС РФ освободили два поселка в Харьковской и Днепропетровской областях

Фото Минобороны РФ

Российские войска продолжают наступление в зоне спецоперации. В Министерстве обороны РФ сообщили об освобождении двух населенных пунктов в Харьковской и Днепропетровской областях.

«Подразделения группировки войск «Север» в результате решительных действий освободили населенный пункт Синельниково Харьковской области», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, Восточная группировка войск взяла под контроль Даниловку в Днепропетровской области.

Тем временем, группировка войск «Запад» улучшила положение по переднему краю и продолжила уничтожение формирований ВСУ в районе населенного пункта Купянск Харьковской области. Бойцы ВС РФ отбили три контратаки бригад противника, организованные с целью деблокировать окруженные подразделения, прорваться к реке Оскол и восстановить разрушенные переправы.

Центральная группировка войск продолжает наступательные действия в западной части, северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также на территории западной промзоны города Красноармейска в ДНР.

Продолжается зачистка от украинских боевиков населенного пункта Рог. Отражены десять атак ВСУ из района Гришино с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. В Дмитрове подразделения российской армии наступают в микрорайоне Восточный, в южной части и в направлении микрорайона Западный.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142-х районах. Уничтожено до 19 безэкипажных катеров и три буксира», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Донбасс vs Киев

Российские войска освободили Новоуспеновское и восточную часть Купянска / ВС РФ освободили Гнатовку и еще два поселка в зоне СВО / ВС РФ продолжают зачистку «котлов» в Купянске и Красноармейске / Российские военные сорвали 16 контратак в районах окружения группировок ВСУ / В ДНР пресекли высадку с вертолета группы ГУР / Российские войска за неделю освободили семь поселков в зоне спецоперации / Economist: без поддержки Евросоюза деньги у Украины закончатся в феврале / Российская армия освободила два поселка в Харьковской и Запорожской областях

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Днепропетровск, Донбасс, Харьков, Конфликт на Украине, Россия, Донбасс vs Киев,