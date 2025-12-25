ВС РФ продолжают наступление в зоне спецоперации. Российским бойцам удалось взять под контроль еще один поселок в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Подразделения «Южной» группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Свято-Покровское», – говорится в сообщении оборонного ведомства.
Кроме того, на этом направлении нанесено поражение формированиям четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Краматорск, Никифоровка и Резниковка.
Тем временем, подразделения группировки войск «Центр» продолжают уничтожение окруженного противника в городе Димитров. «Пресечена попытка прорыва подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ на юго-востоке населенного пункта Гришино, пытавшихся вернуть утраченные позиции», – добавили в Минобороны.
За минувшие сутки оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили аэродромную и портовую инфраструктуру, места производства ударных дронов, объекты энергетики, обеспечивающие деятельность ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.
Средства ПВО за последние сутки перехватили шесть авиабомб, реактивный снаряд HIMARS и 472 беспилотников самолетного типа.
Москва, Зоя Осколкова
