Воскресенье, 28 декабря 2025, 15:02 мск

ВС РФ освободили шесть населенных пунктов в зоне СВО

Фото Минобороны РФ

За минувшие сутки российские военные установили контроль над шестью населенными пунктами в зоне спецоперации. Об этом сообщает Министерство обороны России. Кроме того, бойцы ВС РФ отбили две попытки ВСУ прорваться к Купянску.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий освободили населенные пункты Димитров, Родинское, Артемовка и Вольное Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении.

Тем временем, Восточная группировка войск продолжила продвижение в глубину обороны противника и завершила освобождение населенного пункта Гуляй-поле в Запорожской области.

Подразделения группировки войск «Днепр» взяли под контроль Степногорск в Запорожской области.

На Купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражены две атаки формирований двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Подолы и Нечволодовка Харьковской области с целью прорыва в город Купянск.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам энергетики, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины, цехам по производству комплектующих для ракетных двигателей, местам сборки ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и подготовки их к запуску, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах», – добавили в МО.

Средства ПВО за сутки перехватили авиабомбу и 370 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

