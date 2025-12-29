российское информационное агентство 18+

Понедельник, 29 декабря 2025, 14:56 мск

Армия России освободила село Диброва в ДНР

Фото Минобороны РФ

Российские войска продолжают наступление в зоне спецоперации. За последние сутки ВС РФ взяли под контроль село Диброва в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Запад» активными действиями завершили освобождение населенного пункта Диброва Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении.

Кроме того, на этом направлении нанесено поражение живой силе и технике шести бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Подолы, Глушковка в Харьковской области, Дробышево, Красный Лиман и Ильичевка в ДНР.

«На Купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражены две атаки формирований 144-й механизированной и 92-й штурмовой бригад ВСУ, включая иностранных наемников, в районах населенных пунктов Паламаревка и Благодатовка с целью прорыва в город Купянск, – добавили в МО. – Уничтожено 26 боевиков и 17 единиц военной техники».

В общей сложности за сутки оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.

Средства ПВО перехватили две оперативно-тактические ракеты «Гром» и 140 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

