Российские войска продолжают наступление в зоне СВО. Министерство обороны РФ сообщило о взятии под контроль еще одного поселка в Запорожской области.

«Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Заречное Запорожской области», – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, на этом направлении нанесено поражение живой силе и технике семи бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Терноватое, Воздвижевка, Придорожное, Любицкое и Гуляй-Поле Запорожской области, Гавриловка, Александровка и Покровское Днепропетровской области.

Тем временем, подразделениями группировки войск «Центр» продолжается уничтожение окруженного противника в городе Димитров и зачистка от разрозненных формирований ВСУ населенного пункта Родинское Донецкой Народной Республики.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах», – добавили в МО.

Средства ПВО за сутки перехватили девять авиабомб, два реактивных снаряда HIMARS и 335 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

