Российские силы продолжают наступление в зоне спецоперации. За минувшие сутки ВС РФ отразили три атаки ВСУ, целью которых был прорыв обороны Купянска. Кроме того, в ответ на удары Украины по гражданских объектам на территории России нанесен массированный удар по объектам украинского ВПК.

Подразделения группировок войск «Север», «Восток» и «Южной» улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и позиции и продолжали продвижение в глубину обороны противника.

«На Купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражены три атаки формирований 92-й штурмовой бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Благодатовка, Паламаревка и Осиново с целью прорыва в город Купянск Харьковской области», – сообщили в Минобороны РФ. В результате противник потерял до 60 боевиков. Уничтожены два бронеавтомобиля иностранного производства и два пикапа.

Кроме того, в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью ВС РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также БПЛА по объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», – добавили в оборонном ведомстве.

В общей сложности за последние сутки потери киевского режима составили свыше 1200 боевиков и наемников, танк, 18 броневиков, 44 автомобиля, 10 орудий полевой артиллерии, шесть станций РЭБ, 15 складов боеприпасов и материальных средств.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение местам производства ударных БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах», – отметили в МО.

Средства ПВО за сутки перехватили 78 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

