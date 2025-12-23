ВС РФ освободили два поселка в Харьковской и Днепропетровской областях

Российские войска продолжают наступление в зоне спецоперации. За минувшие сутки ВС РФ взяли под контроль еще два населенных пункта. Об этом сообщает Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Север» активными действиями взяли под контроль населенный пункт Прилипка Харьковской области», – говорится в сообщении ведомства. Кроме того, на этом направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Терновая и Волчанские Хутора.

Тем временем, Восточная группировка войск продолжила продвижение в глубину обороны противника и освободила населенный пункт Андреевка в Днепропетровской области.

На остальных направлениях подразделения российской армии улучшили положение по переднему краю и заняли более выгодные рубежи и позиции. Войска «Центра» продолжили уничтожение окруженного противника в городе Димитров и зачистку от разрозненных формирований ВСУ в населенном пункте Родинское в ДНР.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам портовой и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, пунктам управления беспилотных летательных систем дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников в 140 районах», – добавили в МО.

Средства ПВО за последние сутки перехватили управляемую авиабомбу и 56 беспилотников самолетного типа.

