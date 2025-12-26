ВС РФ за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов в ответ на атаки ВСУ

Российские силы за последнюю неделю нанесли один массированный и шесть групповых ударов по военной инфраструктуре Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными Силами Российской Федерации с 20 по 26 декабря нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», – говорится в сообщении.

Целями атак стали предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, аэродромная, транспортная, портовая и складская инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, цеха сборки и места хранения ударных дронов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.

