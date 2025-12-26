Российские войска взяли под контроль еще один населенный пункт в Запорожье

Российская армия за прошедшие сутки освободила село Косовцево в Запорожской области. Как сообщили в Минобороны, населенный пункт перешел по контроль ВС РФ в результате действий подразделений группировки войск «Восток». Ранее на этой неделе бойцы группировки выбили противника из Андреевки Днепропетровской области и Заречного Запорожской области. Всего с 20 по 26 декабря российская армия взяла под контроль восемь населенных пунктов в зоне специальной военной операции.

По данным военного ведомства, бойцы группировки войск «Север» за неделю освободили три населенных пункта – Высокое в Сумской области, Прилипка и Вильча в Харьковской области.

«Южная» группировка войск взяла под контроль поселок Свято-Покровское в ДНР. Бойцы группировки «Центр» выбили ВСУ из села Светлое в ДНР. Кроме того, подразделения группировки продолжили уничтожение окруженной группировки противника в городе Димитров и зачистку населенных пунктов Родинское и Гришино в ДНР.

Потери ВСУ в результате действий российской армии на всех направлениях спецоперации за неделю составили свыше 9910 военнослужащих.

Вместе с тем силы ПВО сбили семь крылатых ракет Storm Shadow, 21 управляемую авиабомбу, восемь реактивных снарядов системы HIMARS, дальнобойную управляемую ракету «Нептун», четыре реактивных беспилотника и 1350 БПЛА самолетного типа.

