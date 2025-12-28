российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 28 декабря 2025, 10:23 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Путин: интерес к выводу ВСУ из Донбасса сводится к нулю из-за темпов продвижения российской армии

Фото kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что с учетом продвижения ВС РФ в зоне спецоперации интерес к выводу ВСУ из Донбасса сводится к нулю. Ранее главе государства доложили об освобождении нескольких крупных населенных пунктов в ДНР.

«Сегодня, судя по вашим докладам, судя по темпам, которые мы наблюдаем на линии боевого соприкосновения, наша заинтересованность в выводе украинских воинских формирований с занимаемых ими территорий фактически сводится к нулю по разным совершенно соображениям», – сказал российский лидер на совещании в командном пункте Объединенной группировки войск.

Путин в очередной раз подчеркнул, что Россия решит все задачи военной операции вооруженным путем, если Украина не хочет закончить все миром. «Мы видим, на Западе тоже появились умные люди, которые рекомендуют киевским властям принять достойные условия завершения конфликта и предоставляют хорошие базовые условия для обеспечения безопасности Украины на длительную историческую перспективу», – добавил президент.

Сегодня состоится встреча президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского. Ожидается, что в ходе переговоров лидеры обсудят план по завершению украинского конфликта.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Донбасс vs Киев

Российские войска отбили три попытки ВСУ прорваться в Купянск / ВС РФ за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов в ответ на атаки ВСУ / ВС РФ взяли под контроль Свято-Покровское в ДНР / Российская армия освободила Заречное в Запорожской области / ВС РФ освободили два поселка в Харьковской и Днепропетровской областях / Вэнс назвал главный «тормоз» в переговорном процессе по Украине / ВС РФ освободили два поселка в зоне спецоперации / Келлог назвал самые сложные вопросы в решении украинского кризиса

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Донбасс vs Киев,