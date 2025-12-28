Путин: интерес к выводу ВСУ из Донбасса сводится к нулю из-за темпов продвижения российской армии

Президент России Владимир Путин заявил, что с учетом продвижения ВС РФ в зоне спецоперации интерес к выводу ВСУ из Донбасса сводится к нулю. Ранее главе государства доложили об освобождении нескольких крупных населенных пунктов в ДНР.

«Сегодня, судя по вашим докладам, судя по темпам, которые мы наблюдаем на линии боевого соприкосновения, наша заинтересованность в выводе украинских воинских формирований с занимаемых ими территорий фактически сводится к нулю по разным совершенно соображениям», – сказал российский лидер на совещании в командном пункте Объединенной группировки войск.

Путин в очередной раз подчеркнул, что Россия решит все задачи военной операции вооруженным путем, если Украина не хочет закончить все миром. «Мы видим, на Западе тоже появились умные люди, которые рекомендуют киевским властям принять достойные условия завершения конфликта и предоставляют хорошие базовые условия для обеспечения безопасности Украины на длительную историческую перспективу», – добавил президент.

Сегодня состоится встреча президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского. Ожидается, что в ходе переговоров лидеры обсудят план по завершению украинского конфликта.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

