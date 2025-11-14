Били «Кинжалами» и дронами: ВС РФ нанесли удар возмездия за террористические атаки ВСУ

Российские военные ночью нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины и обеспечивающим их работу энергообъектам в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам в России. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

Как отметили в ведомстве, для удара было применено высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал», а также ударные беспилотники.

Кроме того, добавили в Минобороны, в течение недели ВС России нанесли массированный и пять групповых ударов по военным целям на Украине. В результате ударов были поражены военные заводы и объекты газо-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, используемая в интересах ВСУ транспортная инфраструктура. Также под удары попали военные аэродромы, места хранения и подготовки к запуску беспилотников, пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.

В ночь на 14 мая в Киеве прогремели несколько серий мощных взрывов, сообщали украинские СМИ. В городе наблюдались перебои с электроснабжением, без тепла остались два района. Российские военкоры сообщали о попаданиях в ТЭЦ и подстанции, также удары наносились по базам подготовки ВСУ и военным складам. В районе Борисполя удар пришелся по базе «элитного» спецназа – добровольцев, прошедших длительную подготовку в Британии и Германии, написал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем телеграм-канале.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

