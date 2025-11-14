Подразделения группировки войск «Восток» за прошедшие сутки взяли под контроль село Орестополь в Днепропетровской области, а бойцы группировки «Центр»» завершили зачистку от ВСУ села Рог в пригороде Красноармейска в ДНР. Об этом сообщается в сводке Минобороны о ходе специальной военной операции.

Напомним, Центральная группировка в течение недели освободила два населенных пункта в ДНР – села Сухой Яр и Гнатовка. Группировка «Восток» выбила противника из Даниловки и Волчьего Днепропетровской области, Новоуспеновского, Нового, Сладкого и Рыбного Запорожской области. В Харьковской области подразделения группировки «Север» освободили село Синельниково. Таким образом, за неделю российская армия установила контроль над 11 населенными пунктами в зоне спецоперации.

В Красноармейске в ДНР штурмовые группы продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в западной части города, северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также на территории западной промзоны. Российские военные отразили семь атак противника из района населенного пункта Гришино с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ.

В соседнем Дмитрове бойцы ВС РФ освободили 49 зданий и продолжают активные наступательные действия в микрорайоне «Восточный», а также в южной части города и в направлении микрорайона «Западный».

В течение прошедшей недели в Красноармейске и Димитрове ВСУ лишились свыше 1670 боевиков, три танка, 34 боевые бронемашины, 31 автомобиль и шесть орудий полевой артиллерии.

Вместе с тем в районе Купянска Харьковской области бойцы группировки «Запад» отразили три контратаки противника в районах Нечволодовки и Петровки с целью прорыва к реке Оскол для восстановления разрушенной переправы и деблокирования окруженных сил ВСУ. В самом Купянске российские штурмовики продолжали уничтожение окруженной группировки противника.

По информации Минобороны, в течение недели в районе Купянска киевский режим потерял более 365 боевиков, 25 боевых бронемашин, 42 автомобиля, четыре артиллерийских орудия, в том числе три американские 155-мм самоходные артиллерийские установки Paladin и шесть минометов.

Всего ВСУ потеряли за неделю на всех направлениях спецоперации более 8700 боевиков.

В то же время российские силы ПВО в течение недели сбили 9 управляемых авиабомб, 17 реактивных снарядов системы HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун», а также 1173 беспилотников самолетного типа.

Силами и средствами Черноморского флота, а также подразделений ракетных войск уничтожены 27 безэкипажных катеров и три буксира ВСУ.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

