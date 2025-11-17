Три населенных пункта в зоне специальной военной операции перешли под контроль российских войск за прошедшие сутки. Как сообщается в сводке Минобороны РФ, бойцы группировки «Север» освободили поселок Двуречанское Харьковской области, подразделения «Южной» группировки войск взяли село Платоновка в ДНР, а группировка «Восток» заняла село Гай Днепропетровской области.

Тем временем, по данным ведомства, штурмовые отряды 6-й армии группировки «Запад» продолжают уничтожение окруженных украинских формирований в Купянске Харьковской области. Российские военные сорвали две попытки проведения контратак ВСУ в районе населенных пунктов Благодатовка и пункта Великая Шапковка, пытавшихся деблокировать окруженных в Купянске украинских солдат. В результате действий ВС РФ уничтожены до 50 украинских боевиков, бронетранспортер М113 производства США, боевая бронемашина «Senator» канадского производства, четыре станции РЭБ и семь автомобилей.

В городе Красноармейске в ДНР российские штурмовики ведут уничтожение окруженных сил ВСУ в Центральном микрорайоне и в западной части микрорайона Горняк, а также на территории западной промзоны. Кроме того, продолжается зачистка от украинских боевиков населенного пункта Ровное в ДНР. В то же время в течение суток отражены пять атак ВСУ из района населенного пункта Гришино в ДНР с целью деблокирования окруженной группировки противника

В соседнем Димитрове российские военные продолжают наступление в микрорайоне Восточный и южной части города. В микрорайоне Западный штурмовыми группами освобождено более 30 зданий.

За сутки на красноармейском направлении уничтожены до 290 украинских боевиков, три боевые бронемашины, четыре пикапа и орудие полевой артиллерии.

Общие потери противника в результате действий армии РФ на всех направлениях спецоперации составили около 1375 боевиков за сутки.

Вместе с тем российская армия поразила объекты топливно-энергетического комплекса и железнодорожной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, места хранения беспилотников дальнего действия, пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 142 районах. Удары по целям наносились оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.

Силы ПВО сбили 104 украинских беспилотника самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube