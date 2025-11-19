ВС РФ нанесли массированный удар «Кинжалами» по объектам ВПК Украины

Российские войска утром 19 ноября нанесли массированный удар, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по объектам военно-промышленного комплекса Украины и обеспечивавшей их работу энергетической инфраструктуре. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Кроме того, ВС России атаковали склады беспилотников дальнего действия в западных областях Украины.

В ведомстве подчеркнули, что удар последовал в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам в России.

В утренней атаке, помимо высокоточного оружия большой дальности воздушного и морского базирования, были задействованы ударные беспилотники.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», – заявили в Минобороны.

Минэнерго Украины утром сообщало о введении аварийных отключений электричества на фоне атаки ВС РФ с применением беспилотников и крылатых ракет. В ведомстве подтвердили прилеты по объектам энергетики в Днепропетровской, Харьковской, Черниговской, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской областях.

