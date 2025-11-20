Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих

Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших военнослужащих. Москва вернула останки 30 бойцов ВС России и передала Киеву 1000 тел погибших ВСУшников. Информацию об этом подтвердил депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции Шамсаил Саралиев, передает РБК.

Ранее об обмене телами погибших военных сообщил украинский координационный штаб.

Предыдущий гуманитарный обмен погибшими в ходе СВО произошел 23 октября. Тогда Россия вернула Украине 1000 погибших военнослужащих, Киев передал российской стороне 31 погибшего военного.

Обмен погибшими проводится после достижения соответствующих договоренностей в Стамбуле.

Москва, Наталья Петрова

