ВСУ не могут стабилизировать фронт в Запорожской области и несут потери

Украинское командование безуспешно пытается стабилизировать обстановку в Запорожской области, перебрасывая резервы и предпринимая контратаки. Однако эти решения приводят лишь к новым потерям и срыву планов ВСУ на данном участке фронта. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве также сообщили, что подразделения группировки войск «Восток» продолжают развивать наступление. Российские бойцы освобождают новые населенные пункты как в Запорожской, так и в Днепропетровской областях, что позволяет последовательно расширять зону контроля российской армии на этих направлениях.

Сегодня Минобороны сообщило о взятии под контроль села Веселое в Запорожской области.

