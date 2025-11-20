ВС РФ продолжили наступление в зоне спецоперации и взяли под контроль еще один населенный пункт. Тем временем, продолжается зачистка окруженных украинских формирований. За сутки российские бойцы отбили шесть контратак, предпринятых боевиками с целью выбраться из «котлов».

«Подразделения группировки войск «Восток» продолжают продвижение в глубину обороны противника, активными действиями освобожден населенный пункт Веселое Запорожской области», – сообщили в Министерстве обороны России.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю и продолжили зачистку городских кварталов и уничтожение остатков окруженных бригад ВСУ в Купянске.

«В течение суток отражены две атаки формирований 125-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Благодатовка и Кутьковка Харьковской области с целью деблокирования окруженных формирований и прорыва к реке Оскол для восстановления разрушенных переправ», – отметили в оборонном ведомстве.

Центральная группировка войск улучшила тактическое положение и продолжила уничтожение окруженных формирований ВСУ в городе Красноармейске и поселке Ровное в ДНР. В Минобороны уточнили, что за прошедшие сутки четверо украинских военнослужащих добровольно сдались в плен.

«Отражены шесть атак на бронетехнике подразделений 32-й механизированной бригады и 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. Уничтожено до 30 боевиков и бронеавтомобиль «Казак»», – сообщили в ведомстве.

В Димитрове штурмовые отряды 51-й армии продолжают активные наступательные действия в микрорайонах Восточный, Западный и южной части города.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, складам материально-технического обеспечения, местам размещения расчетов беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах», – добавили в МО.

Средств ПВО перехватили четыре крылатые ракеты «Storm Shadow» и 119 беспилотников самолетного типа.

